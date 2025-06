Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan ABŞ prezidenti Donald Trampla İsrail-İran münaqişəsini müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ahaber məlumat yayıb.

Nüvə danışıqlarının yeganə həll yolu olduğunu deyən Ərdoğan Türkiyənin gərginliyin artmasının qarşısını almaq üçün əlindən gələni etməyə hazır olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.