İsrail Ordusunun hücumu nəticəsində İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hava və Kosmik Qüvvələrinin Kəşfiyyat rəisinin müavini briqada generalı Xosrov Həsəni öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu özünün teleqram kanalında məlumat yayıb.

Həsəni ilə birlikdə İran Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş komandanı Əmir-Əli Hacızadə də ölüb.

