İsrail ordusu İranın gözlənilən hücumuna görə əhaliyə qorunan sığınacaqların yaxınlığında qalmağı əmr edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, yaxın saatlarda İranın İsrailə "dağıdıcı" hücumu gözlənilir.

