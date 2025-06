Sosial şəbəkələrdə qeyri-etik paylaşımları ilə diqqət çəkən “Əfi” ləqəbli tiktoker Əflatun Rüstəmov həbs edilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub.

Abşeron Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə inzibati qayda pozuntusunda təqsirli bilinən “Əfi”yə 13 gün həbs cəzası verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.