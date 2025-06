Rusiya-Ukrayna müharibəsində daha bir azərbaycanlı - Babayev Zaur Firudin oğlu həlak olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat yayıb.

Əsləın Astara rayonundan olan Z.Babayev Rusiya SQ ilə birgə döyüşlərdə iştirak edib.

Mərhum dünən doğulduğu Astara rayonunda torpağa tapşırılıb.

