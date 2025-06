İsrailin şimal və mərkəzində raket təhlükəsi ilə bağlı sakinlərə xəbərdarlıq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlərə bombadan qorunma sığınacaqlarına yaxın olmağı tövsiyə edilib.

İsrail ordusu İrandan atılan raketləri aşkarladığını, onların qarşısını almağa başladığını və əhaliyə sığınacaqlara sığınmağı əmr etdiyini bildirib.

