Azadlıq prospekti və Süleyman Sani Axundov küçəsinin kəsişməsində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən yeni hərəkət zolağı yaradılıb.

,Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AYNA-dan bildirilib.

Tələbata uyğun olaraq bu kəsişmədə sola dönən nəqliyyat vasitələri üçün əlavə 1 hərəkət zolağı artırdıq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.