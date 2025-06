İranın ümumilikdə 14 nüvə alimi öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

“Cümə günündən bəri azı 14 nüvə alimi İsrailin hücumlarında, o cümlədən avtomobil partlayışlarında qətlə yetirilib”, - Körfəz ölkələrdəki iki mənbə agentliyə söyləyib.

