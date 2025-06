Obamız, yurdumuz, göz bəbəyimiz olan Azərbaycanı 15 İyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, bütün azərbaycanlı qardaşlarıma Türkiyənin salamlarını və sevgilərini çatdırıram.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan "X" hesabında paylaşım edib.

