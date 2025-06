İran Silahlı Qüvvələri Təl-Əviv və Hayfa şəhərlərinə raket zərbələri endirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə IRNA məlumat yayıb.

“Hayfa və Təl-Əvivə silsilə zərbələr endirilir”, – agentliyin teleqram kanalında qeyd olunub.

