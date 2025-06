İranın hava məkanının bağlı qalması müddətini uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran İslam Respublikasının Mülki Aviasiya Təşkilatı məlumat yayıb.

“Ölkənin hava məkanının bazar ertəsi, iyunun 16-sı saat 14:00-a qədər bağlı olması ilə bağlı qərar qəbul olunub”, – məlumatda qeyd olunur.

