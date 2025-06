İranın dörd ballistik raketinin İsrailin mərkəzinə düşməsi nəticəsində 67 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Times of Israel” yazıb.

Nəşrin məlumatına görə, 3 nəfər həlak olub. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan birinin vəziyyəti ağır, digər 6 nəfərin xəsarəti isə orta-ağırdır.

