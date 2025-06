İranın Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri ABŞ istehsalı olan və İsrailə məxsus MQ-9 Reaper tipli pilotsuz uçuş aparatını (PUA) İraqla sərhəddə yerləşən Dehloran şəhəri üzərində vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb.

İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) daha əvvəl bəyan etmişdi ki, İsrailə qarşı hərbi əməliyyatlar onun tam məhv edilməsinə qədər davam edəcək.

