İsrail tərəfinin itkiləri bəlli oldu - RƏQƏMLƏR

Son üç gün ərzində İranın İsrail ərazisinə endirdiyi raket zərbələri insan tələfatına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Baş nazirinin müşaviri Dmitri Gendelman sosial media hesabında paylaşım edib.

Gendelmanın açıqlamasına görə, hücumlar nəticəsində 24 nəfər həyatını itirib, 592 nəfər isə yaralanıb. Yaralıların 10-nun vəziyyəti ağır, 36 nəfərin xəsarətləri isə orta dərəcəli qiymətləndirilir. Qalan 546 nəfər yüngül bədən xəsarətləri alıb.

O həmçinin bildirib ki, İran tərəfindən İsrailə 370-dən çox ballistik raket atılıb.

