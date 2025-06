Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) Sədri Si Cinpin Qazaxıstana rəsmi səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÇXR Sədrini aeroportda Prezident Kasım-Jomart Tokayev qarşılayıb.

Qazaxıstan sərhədindən paytaxta qədər ÇXR sədrinin təyyarəsini Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcı təyyarələri müşayiət edib.

