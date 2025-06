Fatih Terim istefa verir

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Şəbab” klubunun məşqçisi Fatih Terim karyerası ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Terim mövsüm bitdikdən sonra komandadan ayrılmaq qərarına gəlib. İddialara görə, ötən mövsümün ortalarında “Əl-Şəbab” komandası ilə 1,5 illik müqavilə imzalayan Terim müqaviləsi yekunlaşmadan klubdan ayrılmağa qərar verib.

Qeyd edək ki, Fatih Terim “Əl-Şəbab”ın rəhbəri kimi 23 matça 12 qələbə, 4 heç-heçə və 7 məğlubiyyətlə orta hesabla 1,74 xal əldə edib. Ötən ilin sonunda vəzifəsinin icrasına başlayan Terim mövsümü 60 xalla 6-cı yerdə başa vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.