İsrail Ordusu İrandan yeni raket hücumları qeydə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Müdafiə Ordusunun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Ölkənin bir sıra ərazilərində hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib, əhaliyə mühafizə olunan ərazilərə sığınmaq barədə təlimat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.