İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ölkəsinin İrana qarşı strateji məqsədlərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Netanyahu bu barədə keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb.

“Biz konkret nəticələr görmək istəyirik. Bu da üç əsas məqsəd deməkdir: İranın nüvə proqramının tamamilə sıradan çıxarılması, ballistik raket istehsal qabiliyyətindən məhrum edilməsi və onun yaratdığı “terror oxunun” ləğvi”, – deyə baş nazir vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.