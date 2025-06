Rusiya vətəndaşlarını İranı “Astara” məntəqəsi ilə tərk etməyə çağırdı

Rusiya vətəndaşları İrandan quru yolu ilə “Astara” sərhəd-keçid məntəqəsindən Azərbaycana keçə bilərlər.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatında deyilir.

"İranın hava məkanının bağlanması ilə əlaqədar Rusiya vətəndaşları bu ölkəni quru yolu ilə “Astara” sərhəd-keçid məntəqəsi vasitəsilə Azərbaycana gedə bilərlər. İsraildən isə qonşu Misirə ("Menahem Beqin/Taba" sərhəd-keçid məntəqəsi) və ya İordaniyaya (“Şeyx Hüseyn” keçid məntəqəsi) gedə bilərlər", - məlumatda deyilir.

Rusiya XİN “Azərbaycanda karantin rejimi ilə əlaqədar İranla sərhədin bağlı olmasına diqqət çəkib”.

Diplomatik qurum İsrail və İrandakı rusiyalılara hərbi və digər dövlət obyektlərinə yaxınlaşmamağı tövsiyə edib.

