Mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin böyük oğlu Hüseyn nişanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt restoranlarının birində baş tutan nişan mərasimində ailənin yaxınları iştirak edib. Hüseyn Firəngiz adlı qızla nişanlanıb.

