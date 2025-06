Çinin İsraildəki səfirliyi Yaxın Şərqdə gərginliyin artması fonunda öz vətəndaşlarını quru sərhəd keçidləri vasitəsilə təcili olaraq ölkəni tərk etməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

"Hazırda İsrail və İran arasında münaqişə kəskinləşməkdə davam edir, mülki obyektlərə ziyan dəyib və mülki vətəndaşların sayı artır", - diplomatik missiya qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.