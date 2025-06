Gürcüstanın Milli Təhlükəsizlik Şurası ləğv ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar olaraq yeni qanun layihəsi hazırlanıb.

Parlamentə təqdim olunan qanun layihəsində bildirilir ki, Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurasının səlahiyyətləri hökumət tərəfindən həyata keçiriləcək.

Qanun cari il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək.

