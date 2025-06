Mahmud Əhmədinejat öldürülüb?

İranın sabiq Prezidenti Mahmud Əhmədinejatın öldürüldüyü barədə xəbərlər dərc edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər məlumat yayıb. Keçmiş prezidentdin küçədə açılan atəşlə nəticəsində öldüyü irəli sürülüb. Ardınca yerli mənbələr iddiaların doğru olmadığını qeyd ediblər.

Qeyd edək ki, Mahmud Əhmədinejad 2005-2013-cü illərdə İranın Prezidenti vəzifəsində çalışıb. Mahmud Əhmədinejad prezidentliyi dövründə İranın uranın zənginləşdirilməsinə nail olduğunu elan edib. Həmçinin onun dövründə Qərb dövlətləri ilə nüvə danışıqları aparılıb və İran sanksiyalar və beynəlxalq təzyiqlər qarşısında öz nüvə proqramını irəlilətməyə çalışıb.

