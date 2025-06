İsrail İrana raketlər buraxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, raketlərin hədəfində İranın raket buraxılış məntəqələri olub. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“Ordu İranın mərkəzində 12 raket buraxılış məntəqəsinə və silah anbarlarına bir sıra zərbələr endirib", - məlumatda bildirilib.

