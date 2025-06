Azərbaycan Dövlət Televiziyası tamaşaçılardan üzr istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə telekanalın yaydığı açıqlamada deyilir:

“AzTV Xəbər”in 20.00 buraxılışında İran İslam Respublikasının sabiq Prezidenti Mahmud Əhmədinejata qarşı sui-qəsd törədilməsi ilə bağlı məlumat verilib.

Xəbər rəsmi mənbələrdə təsdiqini tapmadığına görə, tamaşaçılardan üzr istəyirik”.

Qeyd edək ki, sabiq prezidentin ofisi də yayılan xəbərləri təkzib edib.

