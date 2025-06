İranın Rabitə Nazirliyi ölkə ərazisində internetə çıxışın məhdudlaşdırıldığını təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Rabitə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, təcavüzkarın milli kommunikasiya şəbəkəsindən hərbi məqsədlərlə istifadə edərək vətəndaşların həyatına və əmlakına təhlükə yaratması nəzərə alınaraq, istifadəçilərin internetə çıxışına müvəqqəti məhdudiyyətlərin tətbiq olunması barədə qərar qəbul edilib.

