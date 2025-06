​"Fənərbaxça”nın istədiyi ulduz futbolçu bilindi

"Fənərbaxça” “Əl Nəssr” komandasında çıxış edən futbolçu Con Duranı transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, istedadlı futbolçunu transfer etmək asan deyil. Məlumata görə, futbolçunun xidmətində bir sıra klublar maraqlıdır. “Aston Villa”dan “Əl Nəssr”a transfer edilən futbolçunu Avropanın aparıcı klubları heyətə cəlb etmək istəyir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Fənərbaxça”nın hücumçu mövqeyi üçün Vlahovic, Mitrovic, Moise Kean və Jonathan David kimi ulduz futbolçuların xidmətində maraqlı olduğuna dair xəbərlər dərc edilmişdi. İddialara görə, "Fənərbaxça”nın transfer siyahısında “Tottenhem”də çıxış edən Heung-min Son da var.

