Bu ilin yanvar-may aylarında Naxçıvanın nəqliyyat sektorunda 2 milyon 859 min 700 ton yük daşınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yük daşınmasında 1,1 faiz artım müşahidə olunub.

Əlavə olaraq, dövr ərzində Naxçıvanda 19 milyon 79 min 800 sərnişin daşınıb ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 0,9 faiz artım deməkdir.



