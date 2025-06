Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Biz eyni bayrağın kölgəsində dua edən, eyni istiqlal üçün can verən bir millətin iki dövləti, tək ürək daşıyan övladlarıyıq. Ayrılarmı könül candan, Türkiyə Azərbaycandan?”





