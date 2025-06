“Kafkazların yıldızı geliyor...” - Əliyevi belə təqdim etdilər

Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 19-da Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində “Azərbaycan” məhəlləsinin açılış mərasimi keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan tədbirdə iştirak ediblər.

Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısı səhnəyə dəvət olunarkən aparıcının “Qarabağdan Kahramanmaraşa uzanan bir səmimiyyət, sərhədləri aşan bir qardaşlıq, çətin gündə çiyin-çiyinə duran can yolaşımız gəlir. Qafqazların ulduzu cənab İlham Əliyev...” deməsi coşqu ilə qarşılanıb.

Prezidentin çıxışının videosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.