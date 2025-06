Klublararası dünya çempionatının A qrupunda Palmeyras" (Braziliya) və "Əl-Əhli" (Misir) komandalarının qarşılaşdığı 2-ci turun oyunu başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Metlayfda (İst-Rateford, ABŞ)) baş tutub.

Oyun Braziliya təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Bu nəticə ilə "Palmeyras" qrupda xal ehtiyatını dördə yüksəldib. "Əl-Əhli", "Portu" və "İnter Mayami"nin aktivində bir xal var.

