İranın nüvə proqramı ilə bağlı sazişində uran zənginləşdirilməməsi ilə bağlı müddəa əksini tapmalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolin Livitt açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu qənaətdədir. O bildirib ki, Tramp İrana nüvə silahına sahib olmağa icazə verməyəcək.

