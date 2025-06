İstanbul şəhərində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TRT telekanalı məlumat yayıb.

İki liderin məhdud tərkibdə görüşü Dolmabağça sarayında keçirilir.

Qeyd edək ki, bu gün N.Paşinyan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə bu ölkəyə ilk işgüzar səfərə gedib.

