AFFA rəsmiləri ABŞ-nin Mayami şəhərində keçirilən FIFA İcraedici Futbol Sammitinə qatılıblar.

Metbuat.az qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə AFFA-nı prezident Rövşən Nəcəf və baş katib Cahangir Fərəcullayev təmsil edirlər.

Tədbir iştirakçılarına 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatına hazırlıq, klublararası dünya çempionatı, eləcə də gələcək layihələr haqqında məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.