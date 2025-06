Pezeşkian İsraillə müharibənin bitməsinin şərtini açıqladı

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian İsraillə müharibənin bitməsinin şərtini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o müharibənin yekunlaşmasının yolunun düşmənin hücumlarını dayandırması olduğunu bildirib. Bu barədə Prezident sosial media hesabında açıqlama verib.

Pezeşkian, "Biz həmişə sülh və əmin-amanlığın tərəfdarı olmuşuq. Lakin indiki vəziyyətdə tətbiq edilən müharibənin sona çatmasının tək yolu düşmənin hücumlarını qeyd-şərtsiz dayandırması və sionist terrorçuların avantürizminə son qoyması üçün qəti zəmanətdir” - deyə bildirib. Qeyd edək ki, İranın ABŞ ilə danışıqlar apardığına dair xəbərlər dərc edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.