Ukrayna bizimdir - Putin

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna müharibəsinə ilə bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Ukrayna münaqişəsinə səbəb Rusiya deyil. Onun sözlərinə görə, bu, dünyada baş verən qlobal dəyişikliklərə dözmək istəməyənlərin əməyinin nəticəsidir. Putin, “Mən artıq dedim ki, mən rus və ukrayna xalqını bir xalq hesab edirəm. Bu mənada bütün Ukrayna bizimdir” - deyə bildirib.

Rusiya ordusunun hara qədər irəliləyə biləcəyi barədə suala isə Putin, “ “Rus əsgərinin ayaq basdığı yer bizimdir” - deyə cavab verib.

