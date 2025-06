“Liverpul" Florian Virtsi transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İngiltərə klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb. Alman yarımmüdafiəçisi “Bayer Leverkuzen”dən transfer olunub. Yarımmüdafiəçi ilə 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalandığı vurğulanıb.

Virts İngiltərə Premyer Liqa tarixinin ən bahalı transferidir. “Futbolçunun transferi 125 milyon avroya başa gəlib.

