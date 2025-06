Tanınmış türkiyəli jurnalist Fatih Altaylı saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.

Jurnalistin saxlanma səbəbi ilə bağlı açıqlama verilməyib.

Məlumata görə, Fatih Altaylı barəsində davam edən istintaq çərçivəsində prokurorluğun göstərişi ilə saxlanılıb.

