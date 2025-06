İsrail İrandan ballistik raketlərin atılması qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Ordusu məlumat yayıb.

Bu, ABŞ-ın İranın nüvə obyektlərini bombalamasından sonra İrandan İsrailə ilk hücumdur.

İsraildə dağıntıların qeydə alındığı bildirilir.

