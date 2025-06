ABŞ İranda Fordo nüvə obyektinə 6 ədəd “B-2” bombardmançı təyyarə ilə 12 sığınacaq əleyhinə bomba ilə zərbə endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

Natanz nüvə obyektinə isə 2 bomba atılıb.

