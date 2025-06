Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 21-də Bakı Kristal Zalında Azərbaycanda ilk dəfə UFC turniri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müxtəlif çəkili idmançılar ilkin və əsas döyüşlərdə mübarizə aparıblar. Maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçən turnirdə 12 nəfər qalib olub.

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva, Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Azər Əliyev və ailə üzvləri də turniri izləyiblər.

