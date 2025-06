ABŞ-nin hücumlarından sonra İranın İsrailə endirdiyi iki raket zərbəsi nəticəsində azı 86 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Times of Israel” məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, İsrail iyunun 13-də gecə İranın nüvə proqramına qarşı hərbi əməliyyata başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.