İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi bu gün Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, İstanbulda mətbuat konfransında deyib.

Araqçi bu gün günortadan sonra Moskvaya gedəcəyini, bazar ertəsi Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək.

