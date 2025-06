İran İslam Şurası Hörmüz boğazının bağlanmasını dəstəkləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Parlamentinin Milli təhlükəsizlik komitəsinin üzvü İsmayıl Kövsəri bildirib.

Bu barədə yekun qərarı İran İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurası qəbul etməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.