Suriyanın paytaxtı Dəməşq şəhərində kilsədə partlayış olub.

Metbuat.az Reuters-ə istinadən xəbər verir ki, partlayış ibadət zamanı baş verib.

Ölənlərin olduğu bildirilir.

