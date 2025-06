Quba rayonunun Qaraçay kəndi ərazisində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verri ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində iki nəfər vəfat edib.

Yaralanan daha iki nəfər Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

