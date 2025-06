ABŞ Dövlət Departamenti ABŞ-nin Livandakı vətəndaşları və onların ailə üzvlərindən bu ölkəni tərk etmələrini xahiş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Beyrutdakı səfirliyinin "X" hesabında açıqlama verilib.

ABŞ Dövlət Departamenti Livana səyahət xəbərdarlığı etdiyi bildirilib.

ABŞ vətəndaşlarının davam edən regional hadisələr fonunda diqqətli olmağa davam etmələri qeyd edilib.

