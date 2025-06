Faciəvi şəkildə ölən Hüseynin fotosu

Xəbər verdiyimiz kimi, Yevlaxda Yuxarı Qarabağ kanalında batan 9-cu sinif şagirdinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hüseyn Rəsulov Mingəçevir şəhər 5 saylı orta məktəbin şagirdi olub.

“Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, Mingəçevir şəhər İ.Rüstəmov adına 5 nömrəli tam orta məktəbin IXa sinif şagirdi Rəsulov Hüseyin Qarabağ kanalında boğularaq dünyasını dəyişib. Məktəb rəhbərliyi, müəllim və şagird heyəti adından mərhum şagirdimizin ailəsi və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin” , - məktəbin yaydığı məlumatında deyilir.

