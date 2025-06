“Richmond Properties” Bakıda keçirdiyi təqdimatı böyük regional rəğbətlə yekunlaşdırdı

Bakıdakı Four Seasons Hotelində keçirilən tədbir iki yüksələn bazarı bir araya gətirərək güclü bir mesaj verdi: “Dubay sərmayə üçün açıqdır və “Richmond Properties” bu sahədə öncülük edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki,mayın 31-i və iyunun 1-də Dubaydan gələn butik daşınmaz əmlak şirkəti olan “Richmond Properties” cəmi 48 saat ərzində 500-dən çox ziyarətçi, 6000-dən artıq potensial investorun marağı və 23 milyondan çox rəqəmsal baxış toplayaraq böyük bir uğura imza atdı.

Bu, “Richmond Properties”in Azərbaycanda keçirdiyi ilk təqdimat idi və əldə edilən nəticələrə əsasən, sonuncu olmayacağı aydındır.

Bakı Dubayla tanış oldu və reaksiya möhtəşəm oldu

Tədbir iştirakçıları “Binghatti” və “Tiger” kimi Dubayın aparıcı inkişaf etdiricilərinə birbaşa çıxış əldə etdilər. “Richmond”un peşəkar konsultantları isə tədbir boyunca birbaşa görüşlər keçirərək gəlirli off-plan layihələri, “Golden Visa” imkanları və vergi güzəştləri ilə investisiya strukturları barədə məlumat verdilər.

“Dubay, sadəcə, daşınmaz əmlak bazarı deyil – bu, fürsət platformasıdır,” – deyə “Richmond Properties”in təsisçisi və baş direktoru Cem Azizoglu bildirib.

O əlavə edib: “Biz Bakıya, sadəcə, mülkləri tanıtmaq üçün gəlmədik. Etimad yaratmaq, real dəyər təqdim etmək və azərbaycanlı investorlarla doğru partnyorluğun nələrə qadir olduğunu göstərmək üçün buradayıq”.

Danışan rəqəmlər

İki gün ərzində keçirilən tədbirin təsiri dərhal hiss olundu və geniş əks-səda doğurdu:

• 500+ canlı iştirakçı

• 6,000+ investisiya marağı forumu

• 23 milyon+ rəqəmsal və sosial media baxışı

• Yüzlərlə fərdi konsultasiya

• Tədbir zamanı birbaşa bağlanan müqavilələr

Sadəcə, saylar deyil, investorların keyfiyyətli və dərin marağı da göstərdi ki, Azərbaycan bazarında xüsusilə Dubay daşınmaz əmlakına qarşı güclü istək mövcuddur – çünki gəlirlilik yüksək, mülkiyyət strukturu isə şəffafdır.

“Richmond” üçün strateji uğur

Bu tədbir təkcə marketinq baxımından deyil, “Richmond Properties” üçün regional genişlənmə strategiyasının mühüm mərhələsi kimi yadda qaldı. Dubayda yüksəksəviyyəli daşınmaz əmlak sahəsində fərdi yanaşması ilə tanınan şirkət artıq sərhədləri aşaraq ciddi investorlar üçün etibarlı beynəlxalq partnyora çevrilməkdədir.

“Richmond” komandası tədbirdən sonra şəxsi investisiya planları, təkrar görüş və vebinarlar, xüsusi təkliflər daxil olmaqla, davamlı əlaqə mərhələsinə keçəcəyini elan edib.

Söhbət təkcə əmlakdan deyil, münasibətlərdən gedir

“Richmond”un bu tədbirini fərqləndirən əsas amil satışa yönəlik deyil, maarifləndirməyə əsaslanan yanaşma idi. Komanda investorları Dubay bazarının işləmə prinsipləri, gəlir imkanları və hüquqi proseslərlə bağlı dolğun şəkildə məlumatlandırdı.

Qonaqlar, sadəcə, broşürlə deyil, aydın strategiya və praktiki məlumatlarla tədbirdən ayrıldılar – “Golden Visa” yollarından tutmuş, yüksək gəlir gətirən icmaların təhlilinə qədər hər mövzuya toxunuldu.

Gələcəyə baxış

Bakıda keçirilən uğurlu təqdimatdan sonra “Richmond Properties” artıq növbəti şəhərlərdə analoji tədbirlər planlaşdırır. Şirkət qlobal aktivləşmə strategiyasının növbəti mərhələsinə keçməyə hazırlaşır.

“Bu, sadəcə, bir dəfəlik səfər deyildi,” – deyən Azizoglu əlavə edib: “Bu, uzunmüddətli tərəfdaşlığın başlanğıcıdır. Biz yenidən gələcəyik – daha çox layihə, daha çox dəyər və Dubayın potensialına çıxış imkanları ilə”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.