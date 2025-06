Work.az fəaliyyətə başladı

Azərbaycanda karyerasını qurmaq, inkişaf etdirmək və yeni fürsətlərə çıxış əldə etmək istəyən hər kəs üçün yaradılmış fərqli və funksional bir platforma Work.az artıq fəaliyyətdədir.

Əgər sən də “haradan başlayım?”, “uyğun işləri necə tapım?”, “təcrübə toplamaq üçün nə etməliyəm?” kimi suallarla qarşılaşırsansa cavab artıq birdir: Work.az!

Work.az nədir?

Bu, sadəcə bir iş elanları saytı deyil. Work.az, peşəkar inkişaf, şəbəkə qurmaq və qazanc əldə etmək üçün hazırlanmış yeni nəsil platformadır.

Burada:

Profilinə uyğun vakansiyalar avtomatik sistemlə sənə təklif olunur

Tədbirlər və təlimlər vasitəsilə bacarıqlarını artırırsan

Frilanser xidmətləri bölməsi ilə müştəri tapır, qazanc əldə edirsən

Tapşırıqlar yerinə yetirərək real iş təcrübəsi və portfolio qazanırsan

Mentorluq sistemi ilə həm öyrənir, həm də öyrədirsən

Və daha çoxu - yaxın zamanda onlayn kurslar, bloqlar, CV generatoru və digər funksiyalar da əlçatan olacaq!

Kimlər üçün uyğundur?

Yeni məzunlar və tələbələr

Aktiv iş axtaranlar

Frilanserlər və sərbəst çalışanlar

Şirkətlər və HR mütəxəssisləri

Mentor olmaq və təcrübəsini bölüşmək istəyənlər

Səni nə gözləyir?

İstifadəçi dostu interfeys

Ağıllı vakansiya tövsiyələri

Həm qazandıran, həm öyrədən sistem

Aktiv istifadəçilər üçün bonuslar və kampaniyalar

Ən əsası isə artıq sən vakansiya axtarmırsan. Vakansiyalar səni tapır!

İndi qeydiyyatdan keç, profilini doldur və öz inkişaf yoluna bir addım da yaxınlaş. Həm iş tap, həm təcrübə topla, həm də şəbəkəni genişləndir çünki artıq hamısı bir platformada.

Work.az – gələcəyin karyerası üçün bu gün başla!

